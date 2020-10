Посольство России упрекнуло США в русофобской «охоте на ведьм» Генерал ФСБ оценил статью об «облучении» агента ЦРУ в Москве 20 октября 2020, 13:02 Текст: Алексей Дегтярев

Опубликованная в New York Times статья об «облучении» кадрового сотрудника ЦРУ в московской гостинице Марка Полимеропулоса – проявление осеннего обострения психических недомоганий, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Издание сообщило со ссылкой на источники, что Полимеропулос в 2017 году испытывал головокружение, которое тот якобы интерпретировал как «нападение». После этого у него начались мигрени, которые вынудили его уйти на пенсию. «Сейчас осень, и для этого периода года вообще характерны разные синдромы», – заявил РИА «Новости» Михайлов. «Когда я служил на Лубянке, помню, к нам приходили целые толпы «облучаемых». Некоторые были в шапочках из фольги. С ними было просто решить вопрос: я спрашивал, где живет тот или иной человек, снимал телефонную трубку и говорил: «С такой-то квартиры снять облучение». И человек уходил – до весны», – рассказал генерал-майор. Он добавил, что относиться серьезно к публикации невозможно. «Ну какое облучение может быть в гостиничном номере? А почему другие не облучены? Поэтому я считаю, что к этим вещам надо относиться, как к сезонной информации», – заключил он. Ранее Полимеропулос также комментировал New York Times информацию о том, что российская сторона якобы взаимодействовала с запрещенной в России организацией «Талибан». В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств о якобы сговоре России с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ) с целью убийства американских военных в Афганистане.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях