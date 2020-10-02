Додон пообещал защищать русский язык в Молдавии

Молдавский лидер Игорь Додон в случае избрания на пост президента на второй срок обещает развивать партнерские отношения с Россией и защищать русский язык в стране.

«Во внешней политике мы не будем дружить с кем-то против кого-то, мы хотим сохранить взвешенные отношения, будем развивать стратегическое партнерство с Россией. Русский язык в Молдавии – это язык межнационального общения, нужно, чтобы все это поняли, мы сделаем все для этого», – цитирует РИА «Новости» Додона.

Глава государства представил семь пунктов, которые лежат в основе его предвыборной платформы.

«Сегодня я начинаю избирательную кампанию для получения нового мандата президента, все понимают, что Молдавии нужна взвешенная ответственная политика, нужна забота о людях. Избирательная платформа базируется на семи столпах, которые мы считаем самыми важными», – сказал Додон.

В частности, речь идет о медицине, образовании, социальной защите. Второй пункт предполагает создание комфортных городов, строительство и ремонт дорог, газификацию населенных пунктов, налаживание уличного освещения. Также планируется обеспечение долгосрочной экономики, развитие отношений со всеми странами-партнерами, планы решить приднестровский конфликт.

Во внутренней политике Додон отметил запуск конституциональной реформы, которая предполагает уменьшение в парламенте числа депутатов, будет запущена юридическая реформа. Также внутренняя политика подразумевает поддержание межнационального мира.

«Последний пункт касается сохранения традиционных ценностей, касающихся православной веры и традиционной семьи», – сказал Додон.

Президентские выборы в Молдавии запланированы на 1 ноября. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов, в том числе Додона и экс-премьера Майю Санду. Додон баллотируется на выборах как независимый кандидат.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.