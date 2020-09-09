Додон выдвинулся на пост президента как независимый кандидат

Президент Молдавии Игорь Додон баллотируется на выборах главы государства, назначенных на 1 ноября, как независимый кандидат, передает телеканал «Первый в Молдове».

«Я баллотируюсь на второй срок как независимый кандидат. (…) По закону глава государства не может быть членом какой-то партии», – передает слова Додона ТАСС.

Президент назвал «спекуляциями» заявления в СМИ, что он является кандидатом от крупнейшей в стране Партии социалистов, которую он возглавлял до избрания на пост президента в 2016 году и которая высказалась в его поддержку. «Но это не мешает социалистам поддерживать меня. Думаю, что и другие партии поддержат мою кандидатуру», – отметил Додон.

В среду утром Додон вместе с инициативной группой подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

Ранее Додон заявил, что на Молдавию давят из-за рубежа, чтобы в ноябре на выборах президента победила бывший премьер Майя Санду.