Клычков назвал главные цели на посту губернатора Орловской области

Глава Орловской области Андрей Клычков в интервью для проекта «Регионы о главном» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) рассказал о трех главных целях на посту губернатора.

Первым делом глава Орловской области назвал увеличение бюджета региона до 50 млрд рублей. Губернатор также рассказал о планах постройки в Орле студенческого кампуса. Кроме того, Клычков отметил важность сохранения диалога с людьми, сообщили «Орловские новости».

«Для меня крайне важно не жить за дверью кабинета, а иметь возможность с людьми общаться. И знаете, в 23 году по завершению своего срока я хочу иметь возможность по улицам пройти, и порадоваться тем изменениям, которые есть. Главное, чтобы люди эти изменения тоже ощущали, и им они нравились. Вот главный смысл моей работы», – резюмировал Клычков.

Губернатор отметил, что Орловщина – писательский край, и хочется создать кампус, в котором бы проводилось образование на всех уровнях: от школы до науки. «Хочется орловский Оксфорд», – отметил Клычков, и добавил, что земельный участок уже найден, и ведутся переговоры. «Вопрос для меня принципиально важный», – подчеркнул глава региона.

Клычков отметил, что постройка кампуса поможет орловским студентам не уезжать в Москву, а учиться дома.

Губернатор также ответил на вопрос о привлечении в Орловскую область врачей, приведя в качестве примера один из соседних регионов, где запустили рекламу с обещаниями о выплате специалистам 1 млн рублей за переезд. Глава Орловской области отметил, что чисто теоретически можно организовать подобный конкурс, однако не все регионы в нем будут находиться в равных условиях – кто-то не сможет вовсе принять участие, кто-то примет участие с трудом, ну а кому-то подобные расходы покажутся незаметными.

«Играть кадрами в медицине и образовании нельзя», – отметил Клычков.

Проект «Регионы о главном» ведет директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. В формате прямых эфиров в Instagram она общается с первыми лицами регионов, задавая вопросы о политике, экономике, и иных актуальных вопросах.

Напомним, в понедельник у губернатора Орловской области обнаружили коронавирус. Он сообщил, что, несмотря на все меры безопасности, заболела также его семья.