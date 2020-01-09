Атамбаев ушел с судебного заседания в знак протеста

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиняемый по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, покинул зал суда в знак протеста против произвола следствия, сообщил адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

«Он покинул зал суда без разрешения судьи. Судебные приставы пытались его остановить, но он все равно вышел», – приводит его слова РИА «Новости».

Адвокат подчеркнул, что Атамбаев имеет полное право подобным образом выразить протест против судебного произвола.

Защитник уточнил, что председательствующий судья расценил действия Атамбаева как нарушение порядка проведения судебного процесса и вынес постановление о продолжении рассмотрения дела без его участия.

Защита попросила перенести суд и заявила отвод судье. Оба ходатайства судья оставил без удовлетворения.

Перенести процесс на 14 января согласились только после того, как одному из подсудимых – Абдухалиму Раимжанову, стало плохо прямо в зале суда.

В середине декабря Атамбаева обвинили в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).