Эксперт: Иран заставит США вздрогнуть от мести

США еще не раз вздрогнет от той мести, которую ей пообещал лидер Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

«Америка потеряла берега, потому что она уже давно считает, что она уже самая сильная и может вести себя в любой точке мира, как ей захочется. Это страна, которая трындит на каждом углу о соблюдении международных правил, а сама ведет себя совершенно по-бандитски. Америку давно не били. Ну я думаю, что скоро американский народ убедится, какой страшный шаг сделал Трамп, отдав приказ на уничтожение Сулеймани», – передает его слова «Царьград».

Он предположил, что вслед за убийством Сулеймани может начаться крупномасштабная война на Ближнем Востоке, и даже удары, которые могут быть нанесены по американским базам Ираном, – это «не та месть, которую задумал Иран».

«Так что я совершенно не удивлюсь, если когда-нибудь в ближайшее время в Америке взорвется еще одна крупная башня или упадут несколько самолетов. И мы поймем, мы догадаемся, кто начал эту бойню, и кто за нее теперь должен расплачиваться», – констатировал Баранец.

В пятницу военные США нанесли ракетный удар по Ираку, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Тегеран назвал это убийство равноценным развязыванию войны со стороны США, а американский президент Дональд Трамп заявил, что «пытался остановить войну» своим приказом об убийстве генерала.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в отношениях США и Ирана.