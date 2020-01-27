Разведчик из ДНР задержан за стрельбу в Киеве

В Киеве задержан ополченец ДНР, ранивший полицейского из пистолета, утверждает департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева в ночь на 25 января, где в одном из заведений участковые офицеры полиции отдыхали вне службы, в гражданской одежде. В этот момент, как утверждает Нацполиция, к ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, «нецензурно ругаясь». Он якобы предложил выйти на улицу для выяснения отношений, передает УНИАН.

«На видео с камеры наблюдения виден мужчина, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие», – заявили в Нацполиции.

После перепалки злоумышленник, как утверждается, достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров и выстрелил, однако произошла осечка.

«Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому. В момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой», – утверждает полиция.

После этого мужчина скрылся, однако его личность установили – им оказался 36-летний ранее судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области, который якобы служил в ДНР и был командиром разведки «Оплота», в частности, принимал участие в боях под Дебальцево и Иловайском. Полиция, озвучивая эту информацию, ссылается на портал «Миротворец».

Мужчину задержали через несколько часов на одной из улиц Киева. По месту проживания у него изъяли куртку, в которой он был в момент преступления, и мобильный телефон. Ему предъявили обвинение по статье «хулиганство». Раненый 25-летний офицер полиции прооперирован, находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.