В Калужской области объяснили огромную свастику на детской площадке

Представитель администрации Юхновского района Калужской области прокомментировала инцидент со строительством детской площадки, фундамент которой по форме оказался похож на свастику.

Ранее в Сети появилось фотография, сделанная в городе Юхнов, где рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом начали строить детскую площадку. Однако форма ее фундамента напомнила пользователям свастику.

«На данном месте будет детская площадка, сделанная по типовой схеме, которую используют во многих муниципалитетах и регионах. В данный момент идет только начало работ, фундамент еще не закончен, и, конечно, никакого сходства со свастикой не будет в скором времени», – заявила представитель районной администрации, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Германии за сходство со свастикой закрыли аттракцион.