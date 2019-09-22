Защита адвоката Хасавова собралась жаловаться в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека подадут жалобы в связи с арестом в России юриста Дагира Хасавова, сообщил один из его адвокатов Максим Ижиков.

Ижиков сообщил, что защита и сам Хасавов «обжаловали арест». Сторона защиты обратилась в Мосгорсуд с просьбой о немедленном освобождении Хасавова, передает ТАСС.

Также Ижиков заявил, что в ЕСПЧ будет направлена «жалоба, и не одна». По его словам, «власти удивятся», когда поймут, «сколько статей Конвенции они уже нарушили».