В Москве арестовали адвоката Хасавова

Басманный суд Москвы арестовал адвоката Дагира Хасавова, его обвиняют в воспрепятствовании правосудию путем принуждения к даче ложных показаний в деле против бывших чиновников Дагестана.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – сказала судья Валентина Левашова, передает ТАСС.

Адвоката направили в СИЗО, срок его ареста установлен до 16 ноября, заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя и прокурора.

Хасавова задержали во вторник, СМИ сообщали, что он защищал экс-главу правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Раюдина Юсуфова.

Хасавов ранее был фигурантом уголовного дела – в 2012 году он в достаточно резкой форме предложил легализовать в России суд шариата и пригрозил, что верующие «зальют город (Москву – прим. ВЗГЛЯД) кровью», если это не будет сделано.