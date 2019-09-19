Всю нефть России оценили в 1 трлн долларов

Министерство природных ресурсов и экологии переоценило запасы полезных ископаемых в России на конец 2018 года, отметив, что стоимость нефтяных ресурсов увеличилась почти в два раза (до 74,5 трлн рублей).

Минприроды второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России – нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, хотя еще в конце 2017 года она равнялась 55,2 трлн рублей, передает РБК.

В ведомстве отметили, что основная часть ресурсного богатства приходится на запасы нефти – 74,5 трлн рублей, причем за прошлый год они возросли на 88%. Однако, как пишет издание, рост запасов нефти в натуральном выражении составил 8,7% (с 9,04 млрд до 9,83 млрд тонн).

Также стало известно, что в долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на 385 млрд долларов и достигли 1,07 трлн долларов.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о «лихорадке» на нефтяном рынке после атаки на НПЗ Саудовской Аравии отметив, что политика российских властей предохраняет экономику от влияния подобных факторов.