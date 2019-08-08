«Смерч» из тысяч летающих муравьев на Украине попал на видео

Тучи из множества летающих муравьев были замечены под Мелитополем на Украине.

На снятой очевидцами видеозаписи видно, как стаи насекомых образуют похожий на торнадо вихрь. Кадры публикует «РИА Мелитополь».

Летающие муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Увеличение числа особей наблюдается в июле и августе. В настоящее время у насекомых проходит брачный период, опасности для людей они не представляют.

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