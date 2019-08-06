Навального и Соболь осудили за поломанные судьбы молодежи

Популярные блогеры осудили Алексея Навального и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь за провоцирование молодежи на совершение правонарушений в ходе несанкционированных митингов.

«[Навальный] в последние годы только и занят тем, что тащит в тюрьму русскую молодежь. Теперь еще и Соболь научил их тащить. Сам Навальный под крышей, засадил очередных – и отдыхать по Европам. Соболь отделывается штрафами, говоря, что у нее несовершеннолетние дети. А Аглаи и Сони идут гулять во дворе спецприемника», – прокомментировал пост блогера о задержанных студентках журналист Максим Кононенко в своем телеграм-канале.

Ранее у Навального в блоге появилась запись, где он сокрушается, что после задержания на несанкционированных акциях протеста в спецприеменике МВД оказались две студентки – Аглая из «Бауманки» и Соня из «Вышки» – и обвиняет правоохранительные органы и власти в том, что те сажают «будущее России в тюрьму».

Кононенко в свою очередь отметил, что Соболь, согласившись на митинг 10 августа, сможет освободиться и пойти домой, к своим детям, а «очередные Аглаи и Сони», которые пойдут вместе с ней, «отправятся во двор спецприемника».

«Помните, кто отсидел годы за Болотную? Нет? Вот и они тоже не помнят. Ни Навальный, ни Соболь. Ни все те, кто тогда подставил людей под тюрьму», – заключил Кононенко.

Также на эту тему высказался журналист Антон Красовский в своем телеграм-канале.

«Уважаемый Алексей Анатольевич. Не хочется даже комментировать страдания, которые наносит вам режим, позволяющий прямо из спецприемника писать в твиттер, но все же по поводу того, кто тащит будущее в тюрьму. Есть такой тип подружек жертв насилия. Это такие прожженные девчонки, которые малолеток тащат в компанию подвыпивших хулиганов...Только вот задача вытащить этих ребят из тюрьмы опять ляжет не на ваши плечи. Почему, интересно, всегда так?», – задался вопросом Красовский.