Двигатель для многоразовых ракет решено разработать в России

Фонд перспективных исследований заказал разработку ракетного двигателя «Вихрь» для многоразовой ракеты «Крыло-СВ», рассказал советник управляющего директора Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Олег Роскин.

«Параллельно Фондом задана разработка двигателя, он «Вихрь» называется», – передает РИА «Новости» слова Роскина на евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве в понедельник.

Помогать Роскосмосу и ФПИ будут специалисты завода Мясищева.

Напомним, в июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.

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