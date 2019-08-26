Племянница Скрипаля объяснила введение новых санкций США против России

Вашингтон использует историю с отравлением в Солсбери в первую очередь для экономического давления на Россию, заявила племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория.

Так племянница Скрипаля прокомментировала вступление в силу второго пакета американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей», передает RT.

«Все направлено, чтобы поддержать Британию и еще раз показать России: не торгуйте ни с кем и не заключайте сделки ни с кем, кроме США», – заявила Скрипаль.

Она также подчеркнула, что в действиях США нет никакой политики, санкции введены из экономических соображений.

Напомним, Госдеп рассказывал о санкциях против госдолга России. Новые меры ограничат для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. Позже в США разъяснили влияние новых американских санкций на российские госкомпании.

9 августа Центробанк заявил об устойчивости российского рынка к новым санкциям.

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