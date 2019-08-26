В Литве задержали двух российских пограничников

В литовском городе Ниде задержаны двое вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ России.

По информации телеканала LNK, вооруженные пистолетами сотрудники погранслужбы зашли на территорию Литвы на 500 метров, передает «Интерфакс».

По словам заместителя главы Службы охраны госграницы Видаса Мачайтиса, российские пограничники объяснили, что они перешли границу случайно. По их словам, они реагировали на нарушение границы.

При этом Мачайтис объяснил случившееся неопытностью россиян. Литовская сторона зафиксировала нарушителей при помощи систем видеонаблюдения, после чего они были задержаны.

В настоящее время задержанные переданы российской стороне.