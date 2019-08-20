Сотрудники охранных структур устроили перестрелку в Киеве

Полиция Киева установила нескольких участников потасовки со стрельбой возле станции метро «Голосеевская» в Киеве; огонь открыли сотрудники двух охранных структур.

В пресс-службе ведомства сообщили, что конфликт возник между представителями «Муниципальной охраны» и частной охранной фирмы.

«Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения)», – говорится в сообщении.

В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин.

По данным полиции, в результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один – с ножевым ранением ноги.

На месте стрельбы изъяли стреляные гильзы, их направили на экспертизу. Также с места изъяли автомобиль Volkswagen. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».