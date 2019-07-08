Выяснилась реальная причина смерти якобы выпавшей из окна во время секса россиянки

Якобы выпавшая из окна во время секса жительница Санкт-Петербурга на самом деле погибла в результате убийства по неосторожности, следует из новой версии Следственного комитета города.

«По данным следствия, обвиняемый в ночь на 5 июля 2019 года, находясь в квартире, расположенной на 9 этаже одного из домов по проспекту Солидарности, нарушая общепринятые правила безопасности и правила поведения в быту, не убедившись в отсутствии под окнами дома третьих лиц, выбросил из окна указанной квартиры телевизор с кинескопическим экраном, который в результате упал на голову женщине. От полученных телесных повреждения потерпевшая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении на сайте СК.

По словам представителей ведомства, к смерти россиянки, которая была обнаружена мертвой под домом рядом с разбитым телевизором и шваброй, причастен мужчина 1990 года рождения. В настоящее время ему предъявлено обвинение. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщали, что мужчина и женщина выпали из окна после падения телевизора. Предполагалось, что это случилось во время того, как пара решила заняться сексом на подоконнике, пишет 78.ру.