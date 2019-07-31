Том Круз перестал общаться с дочерью из-за сайентологии

Голливудский актер Том Круз перестал общаться со своей дочерью Сури из-за того, что является последователем сайентологической церкви, рассказала бывший сайентолог и автор книги «Сайентология убивает» Саманта Доминго.

Покинувшая организацию в 2004 году Доминго заявила, что Том Круз не поддерживает и не может поддерживать никаких отношений со своей младшей дочерью Сури, пишет US Weekly.

Последний раз актера замечали рядом с дочерью в 2013 году, и Доминго утверждает, что появление Круза с ребенком вместе было лишь демонстрацией для публики.

«Возможно, это было лишь поводом для фотосессии, чтобы сделать вид, будто он поддерживает связь с дочерью, чтобы его не критиковали», – считает Доминго.

По ее словам, Крузу «запрещено» поддерживать отношения с дочерью-подростком, поскольку она не является членом сайентологической церкви. Доминго пояснила, что члены церкви глубоко верят в реинкарнацию, так что, на их взгляд, «Сури на самом деле не его дочь, а просто духовная сущность в теле дочери».

В то же время сейчас актер поддерживает отношения со своими старшими детьми: 26-летней Изабеллой и 24-летним Коннором, которые также являются сайентологами.

При этом официальная представительница церкви решительно отвергла заявления Доминго, назвав их «выдумкой», выставляющей церковь и ее практики в ложном свете.

Ранее сообщалось, что актеры Том Круз и Джон Траволта имеют в сайентологической церкви статус неприкасаемых. Считается, что супруга актера Кэти Холмс подала на развод и собиралась добиваться права единоличной опеки над Сури из-за увлечения супруга сайентологией.