Манси расшифровали знаки на месте гибели группы Дятлова

Представитель народа манси Валерий Анямов заявил, что расшифровал знаки, обнаруженные на месте гибели группы Дятлова.

В эфире программы «На самом деле» на Первом канале Анямов опроверг причастность манси к гибели туристов, так как представителей народа в тот момент не могло быть на месте, где были обнаружены тела – там попросту не на кого было охотиться.

Он рассказал также, что означают загадочные знаки, обнаруженные вокруг места гибели группы.

«Видите три черточки наверху? Это означает, что были три человека. Второй знак – родовой, то есть это были мои родственники – Анямовы. Три черточки внизу – это три собаки, которые были с охотниками», – рассказал он.

Тем временем ранее в понедельник руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что передал обращение в Следственный комитет России с просьбой о возобновлении следственных действий по факту гибели девяти туристов в 1959 году на Северном Урале.

«Обращаемся к вам с просьбой провести расследование уголовного дела, которое было без номера, о гибели туристов-лыжников зимой 1959 года в районе горы Отортен на севере Урала. Пока еще живы свидетели, участники поиска тех лет, пока еще хранятся вещественные доказательства», – передает РИА «Новости» текст обращения.

Напомним, о том, что обращение в СК готовится, Кунцевич заявил в начале июня.

В начале марта СК представил ранее публиковавшиеся материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.