Фонд памяти Дятлова попросил возобновить расследование гибели тургруппы

Глава Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич сообщил, что организация обратится в Следственный комитет в июне с просьбой возобновить расследование дела по факту гибели туристов в 1959 году на Северном Урале.

«Документ на возобновление следственных действий мы передадим в Следственный комитет 26 июня на камеру. Придут специалисты, наши адвокаты и мы скажем, что написали в Следственный комитет и почему надо возобновлять следственные действия, поскольку то уголовное дело, копию которого мы имеем на руках, оно совершенно не соответствует уголовно-процессуальному кодексу, составлено не до конца», – заявил Кунцевич, передает РИА «Новости».

Глава фонда добавил, что надеется добиться от председателя Следственного комитета Александа Бастрыкина возобновления следственных действий по группе Дятлова.

Он уточнил, что ранее передавал в прокуратуру фотографии и дневники погибших. «Эти документы я отнес в прокуратуру, как только они огласили проверку фактов... У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники», – заключил Кунцевич.

СК России сообщал, что основанием для прекращения уголовного дела в 1959 году по факту гибели туристов стало отсутствие криминального следа в качестве версии произошедшего. Ранее Генеральная прокуратура заявила о намерении установить истинную причину гибели туристической группы Дятлова.

В начале марта СК представил ранее публиковавшиеся материалы, согласно которым группа Дятлова погибла из-за экстремальных условий, в которых оказались туристы. Согласно документам, в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему о трагедии, произошедшей с группой Дятлова, не могут забыть спустя 60 лет.