В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20%

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об увеличении заработной платы государственных гражданских служащих на 20%.

«Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих», – приводит текст документа Донецкое агентство новостей.

Также Пушилин повысил отдельным указом оклады сотрудников МЧС на 20%. Кроме того, увеличен размер социальных выплат различным категориям жителей республики.

В министерстве труда и социальной политики республики пояснили, что госпомощь увеличат от 10% до 80% на детей одиноким матерям; семьям, имеющим трех и более детей; детям-инвалидам; пособие по уходу за инвалидом I и II группы.

В ведомстве подчеркнули, что для реализации настоящего указа выделяется более 66 млн рублей.