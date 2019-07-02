В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина

Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.

Гамбарин объяснил, почему для своего творчества выбрал именно Владимира.

«В первую очередь, их обоих объединяет имя. На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира, одного из наиболее почитаемых в России святых», – передает РИА «Новости» слова Гамбарина.

Портрет князя художник срисовал с памятника Владимиру, расположенному на Боровицком холме в Москве. Длина его составляет 200 метров, а площадь произведения 24 тыс. кв. метров.

Учитывая, что общей темой встречи Путина и папой станут мир и охрана окружающей среды и человеческой жизни, я надеюсь, что Путин пригласит папу в Россию», – рассказал художник.

Напомним, в июле 2017 года Дарио Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД