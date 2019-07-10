Москалькова призвала быть терпимее к людям разной сексуальной ориентации

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на заседании комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединении в Госдуме призвала терпимее относиться к людям разной сексуальной ориентации и вероисповедания.

«Мы пытались найти баланс вот в этом сложном вопросе и пришли к выводу, что люди все разные – разные взгляды, разные отношения к ситуации. И демократическое общество должно относиться терпимо к разной вере, вероисповеданиям, к разным отношениям в искусстве, культуре, концертам...», – цитирует Москалькову РИА «Новости».

Она отметила, что найти данный баланс довольно сложно, но «сегодня он в государстве найден». «У нас не запрещены разные ориентации и сексуального плана, и отношения к искусству, и отношения к религии, но мы против пропаганды, то, что является в обществе не принятым», – уточнила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что права людей должны соблюдаться вне зависимости сексуальной или религиозной принадлежности. «Мы должны принимать этих людей, разных людей в этом обществе. И если нарушаться будут их права по этому признаку – в приеме на работу, поступлении в высшее учебное заведение по этому основанию – это неправильно, так определило наше законодательство. И мы в рамках закона действуем», – сказала она.

Уточняется, что этот вопрос обсуждался на заседании комитета, так как ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, поддерживая ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», назвала важным формирование в Москве «дружелюбной среды, атмосферы толерантности, взаимного уважения и продвижения прав человека».

Ранее Татьяна Москалькова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что России нужен закон о противодействии насилию в семье.