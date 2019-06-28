Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

Руководитель республики Чечня Рамзан Кадыров прокомментировал высказывание президента Владимира Путина о предателях.

Путин в интервью The Financial Times, опубликованном на сайте Кремля, заявил, что «предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны».

«Я убежден, что любое предательство является низким и мерзким поступком, которому не существует оправдания. А предательство своего Отечества, Родины, государства вообще стоит в особом ряду, и должно быть наказуемо в самой жесткой и суровой форме, как и предусмотрено законом», – прокомментировал слова президента Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также раскритиковал граждан России, которые «льют воду на мельницу врагов России и делятся с ними информацией, полученной в период пребывания на государственных должностях».

«Уверен, что любые попытки создания в России некого подобия «пятой колонны», кто бы за этим ни стоял, следует воспринимать в качестве предательства и измены», – отметил Кадыров.