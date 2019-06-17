Российские археологи раскрыли новые тайны Иерихона

После возобновления раскопок на территории византийской части Иерихона российские ученые обнаружили, что жители заселили древний город значительно раньше, чем считалось до этого, сообщили пресс-службе Института археологии РАН.

Также Институт археологии РАН рассказал о новых находках исследователей, передает РИА «Новости».

«Мы убедились, что под памятником поздневизантийского периода скрывается еще одна постройка, с хорошими широкими стенами из сырцового кирпича. Вероятно, это часть монастыря или усадьбы. Возможно, участок был застроен уже в римское время, но эта версия требует дальнейших исследований», – рассказал руководитель Иерихонской экспедиции ИА РАН Леонид Беляев.

Впрочем, по его словам, там не было ничего римского, кроме нескольких каменных сосудов и монет. Из-за такого малого количества найденных артефактов предназначение найденных под каменной кладкой жилых помещений более древних построек остается нераскрытым.

Экспедиция Беляева возобновила работу в Иерихоне после получения нового гранта. Археологи сосредоточились на двух объектах: большом «заводе» керамики и предположительных развалин дворца или каменного монастыря, где стены покрывала мозаика.

Благодаря раскопкам на этом участке территории ученые обнаружили систему из цистерн и водоводов, следы керамического производства, стеклянную утварь, религиозные артефакты, горны для обжига керамики и другие вещи. Также удалось найти большое количество монет, включая те, что были отчеканены при жизни современников библейского Иисуса Христа.

После столетнего перерыва в 2010 году российские археологи возобновили раскопки на территории Иерихона – города, стены которого, если верить Библии, были обрушены Иисусом Навином при помощи криков и труб.