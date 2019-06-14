Психолог прокомментировала панические атаки у журналиста Голунова

«Голунову необходимо обратиться к психологу и наложить мораторий на общение с людьми как минимум на несколько дней, особенно с коллегами», – заявила газете ВЗГЛЯД кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. Так она прокомментировала сообщение о том, что у журналиста «Медузы» Ивана Голунова начались панические атаки.

«То давление, которое на него было оказано, – беспрецедентно, тут у любого может случиться все, что угодно, не только панические атаки. Его защитные механизмы не выдержали, его состояние сейчас близко к психозу, но все это пройдет, если мы перестанем его дергать, и он перестанет читать про себя информацию в социальных сетях», – считает Маховская.

Психолог пояснила: за панической атакой практически всегда стоит страх смерти. По мнению Маховской, это абсолютно нормальная реакция психики человека, находившегося «на грани».

«Его судьба была так резко сломана, причем дважды, что осознать это невозможно, к этому надо психологически адаптироваться. Судя по всему, он не был прикрыт, он – одиночка, и это усугубляет его историю», – считает эксперт.

«Думаю, его ждет длительная депрессия, поскольку мир, в котором он оказался, повел себя непредсказуемым образом. Это экзистенциальный шок: я живу не той жизнью, о которой думаю, и тогда получается, что все вокруг – ложь, и все вокруг лгут», – пояснила эксперт.

По мнению Маховской, Иван переживает тяжелый период, на выход из которого понадобится как минимум несколько месяцев.

«Ивану нужно сопровождение человека, который давал бы ему адекватную обратную связь, не агитировал, не подстрекал, не напоминал о том, что произошло. Ему вообще сейчас не нужно думать о том, что он герой, что теперь он отвечает за всю страну – эта ноша никому не по силам», – заметила психолог.

Также Маховская порекомендовала Голунову сократить общение и в близком кругу. А именно: оставить там пока только тех, кому он доверяет и с кем ему по-настоящему тепло и хорошо.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал, что испытывает «панические атаки на тему безопасности» после того, как его задержали.

Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков и отправили после задержания под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы относительно системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства можно сделать после этой истории.