Адмирал Комоедов оценил качества нового главкома ВМФ

«Адмирал Евменов – достойная кандидатура для этой должности. Мы с ним виделись во время его службы на Дальнем Востоке. Он прошел службу также и на Камчатке, успешно командовал Северным флотом», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. В среду президент назначил нового главкома – им стал Николай Евменов.

«Каким бы хорошим ни был главнокомандующий, всему приходит свое время. Надо кого-то менять, чтобы продолжать движение флота вперед и эффективно управлять флотом. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов – достойная кандидатура для этой должности», – подчеркнул бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. В среду стало известно решение президента о назначении Евменова на пост главкома ВМФ вместо Владимира Ковалева (который командовал флотом с 2016 года). На место Евменова на СФ пришел вице-адмирал Александр Моисеев. Кроме того, назначен новый командующий Черноморского флотом Игорь Осипов.

Николай Евменов окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола в 1987 году и Военно-морскую академию им. Адмирала Кузнецова. Служил старшим помощником, а позже командиром подводных лодок «К-490» и «К-506». После обучения в академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.

В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году был назначен его командующим. В 2017 году Евменову было присвоено звание адмирала.

«Мы с ним виделись во время его службы на Дальнем Востоке, – подчеркивает адмирал Комоедов. – Он прошел службу также и на Камчатке, успешно командовал Северным флотом. Я думаю, что он будет достойным главнокомандующим военно-морским флотом, таким, как положено командиру, который как говорится, должен быть отец для флота».

Назначение командующими ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова, а Северным - вице-адмирала Александра Моисеева, это тоже процесс омоложения командного состава. «Оба, я считаю, достойные кандидатуры. Игорь Осипов имеет боевой опыт, опыт командования Черноморским флотом, выходец с Северного флота, герой России, очень достойная кандидатура», – подчеркнул собеседник.

Адмирал также отметил: «Хотя конечно полномочия главнокомандующего сейчас более ограничены, по сравнению с тем как это было раньше, Все командующие флотами подчинены командующим военными округами, а не главнокомандующему, а это на мой взгляд, снижает общую боеготовность флота».