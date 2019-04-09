Генпрокуратура оценила ущерб от деятельности фирм-однодневок

В 2018 году прокуратура выявила в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) больше 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд рублей, следует из поступившего в Совет Федерации доклада генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России.

В докладе отмечается, что в 2018 году «выявлено более 3,7 тыс. фирм-однодневок и посредников, ущерб от деятельности которых составил свыше 17 млрд рублей», передает РИА «Новости».

По данным прокурорских проверок было возбуждено 437 уголовных дел.

Также в докладе указывается, что в минувшем году «таможенными органами выявлено более 13 тыс. нарушений законодательства о валютном контроле, в том числе более 5,9 тыс. фактов незаконного вывода капиталов из России на сумму, превышающую 200 млрд рублей».

Также «при этом предотвращен вывод 3 млрд долларов (195 млрд рублей)».

По фактам уклонения от обязанностей по возвращению в Россию из-за рубежа капиталов на общую сумму более 32 млн долларов «в отношении трех участников внешнеэкономической деятельности также инициированы доследственные мероприятия».

Всего за 2018 год выявлено более 700 нарушений валютного законодательства, добавляется в докладе.

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупции в военной сфере резко возрос.