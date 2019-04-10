Небензя жестко пресек попытку ограничить его выступление в СБ ООН песочными часами

Постпред России при ООН Василий Небензя отказался подчиняться председательствующему в Совбезе ООН представителю Германии Кристофу Хойсгену, который пытался ограничить время его выступления песочными часами.

В апреле Хойсген, вступив в права председателя СБ ООН, заявил, что Германия установит песочные часы, которые отсчитывают чуть более 5 минут. Именно столько времени рекомендуется выделять главам делегаций на свои выступления, передает ТАСС.

В среду в заседании СБ ООН по Венесуэле принял участие вице-президент США Майк Пенс. После него слово было предоставлено Небензе. Хойсген перед началом его выступления демонстративно перевернул песочные часы.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно», – заметил российский дипломат и приступил к изложению позиции России по теме заседания.

Небензя на попытку постпреда Германии ограничить его выступление с помощью песочных часов: «Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно» pic.twitter.com/YSws2ppjBw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 апреля 2019 г.

Перед этим Пенс попытался прогнать представителя Венесуэлы с заседания ООН. За представителя латиноамериканской страны заступился Небензя.