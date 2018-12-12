ФСБ проводит обыски в здании правительства Хабаровского края

Сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Источник ТАСС сообщил, что в здании также работают сотрудники Следственного комитета.

В пресс-службе правительства сообщили, что обыски связаны с хищениями в лесной отрасли.

18 марта также сообщалось об обысках в правительстве Хабаровского края, после которых было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей против бывшего чиновника правительства региона, курировавшего лесную отрасль. Дело завели по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»).