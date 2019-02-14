Роспотребнадзор разъяснил понятие «качества пищевой продукции»

В Роспотребнадзоре пояснили, что войдет в понятие «качества пищевой продукции», которое вводится в законодательство страны.

Понятие «качества пищевой продукции», которое официально включат в законодательство России, будет включать в себя безопасность, пользу, полноценность питания и потребительские свойства, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова РИА «Новости».

Данное понятие будет, в частности, отражено в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции.

«Когда все три элемента соответствуют требованиям, только тогда эта продукция пищевая может считаться качественной. И в этом формате мы становимся на один уровень с теми странами, которые во главу угла уже ставят качество, которые качество не мыслят без безопасности, что сегодня происходит и у нас», – добавила Попова.

Понятие «качество пищевой продукции» вводится в закон по поручению главы российского правительства Дмитрия Медведева. Он же ранее заявлял о юридических сложностях с данным определением. Решить их он поручил Роспотребнадзору, добавив, что если ведомство не справится, «мы решим судьбу и этого ведомства».