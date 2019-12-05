Певцов ответил на шутку Урганта по поводу конфликта с Познером

Актер Дмитрий Певцов ответил на шуточное предложение телеведущего Ивана Урганта поехать в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды».

Певцов рассказал, что планировал попасть на шоу «Вечерний Ургант» перед началом двух больших концертов в Кремле в начале ноября. Актер собирался поговорить на передаче «о жизни», «как обычно это бывает перед знаковыми концертами», однако предложение было отклонено, передает Daily Storm.

«Поэтому, я думаю, в Нидерланды он совершенно спокойно поедет без меня, тем более я очень занят, у меня расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед. Большое спасибо за приглашение – ну где-то, может быть, следующей весной только», – сказал он.

Певцов также отметил, что уважает мнение Урганта, который назвал резкими высказывания актера о телеведущем Владимире Познере.

«Я уважаю любое мнение, которое не приносит вред России, пусть выражает свое мнение», – отметил артист.

Напомним, Дмитрий Певцов возмутился по поводу заявления телеведущего, журналиста Владимира Познера, назвавшего противников искусственного прерывания беременности «мракобесами», а также выступавшего в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Актер предположил, что Познер хочет, чтобы «страна вымерла», и назвал телеведущего «чужим для России».

В ответ Познер заявил, что замечания актера его совершенно не задевают и он готов вступить в публичные дебаты с Певцовым перед большой аудиторией.

После этого Ургант предложил свой вариант примирения сторон: он позвал Певцова поехать вместе с ним в Нидерланды и снять документальный фильм вместо Познера.

Познеру же он предложил всю неделю вести программу в плавках из фильма Певцова «...По прозвищу «Зверь».

Российский публицист Максим Кононенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Познер не прав в вопросе о том, что гомосексуализм – это вариант нормы, но уезжать из России ему из-за таких взглядов, как того требует Певцов, не нужно.