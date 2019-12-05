Ургант предложил способ примирения Певцова и Познера

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение актера Дмитрия Певцова, который назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России», а его деятельность «предательской для родины».

Ургант пошутил, что, с одной стороны, хотел бы поддержать Познера, работающего на том же телеканале, но при этом не хотел бы «признаваться» в гомосексуальной ориентации.

«Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: «Я не согласен, неправильная точка зрения». Нет, он сказал: «Враг России». И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто «враг народа» и все», – сказал телеведущий в эфире программы «Вечерний Ургант».

Кроме того, Ургант предложил свой вариант примирения сторон. Он позвал Певцова поехать вместе с ним в Нидерланды и снять документальный фильм вместо Познера, а своему коллеге с телеканала – всю неделю вести программу в плавках из фильма Певцова «...По прозвищу «Зверь».

Ранее на этой неделе Певцов заявил, что Познеру, судя по его взглядам, плевать на Россию. Он объявил телеведущего «врагом российского народа». Однако Познер отказался отвечать актеру.

Российский публицист Максим Кононенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Познер не прав в вопросе о том, что гомосексуализм – это вариант нормы, но уезжать из России ему из-за таких взглядов, как того требует Певцов, не нужно.