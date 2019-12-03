В Москве открылся научный гуманитарный форум «От знания к действию»

В Москве начался международный научный гуманитарный форум «От знания к действию», участников форума поприветствовал президент России Владимир Путин.

Среди участников мероприятия – около пятидесяти ученых из разных научных центров России и порядка трех десятков зарубежных специалистов, пишет «ФедералПресс». Ученые приехали из Австрии, Армении, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Италии, Нидерландов, США и других стран.

В первый день форума президент Владимир Путин направил приветственное письмо, в котором сказал о важности гуманитарной сферы.

«Гуманитарная составляющая играет важную роль в наращивании плодотворного международного сотрудничества. Конструктивное взаимодействие в этой сфере открывает новые возможности для реализации совместных проектов и программ в науке, образовании, культуре, в добровольческом, волонтерском движении, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, молодежным, студенческим обменам», – сказано в сообщении главы государства.

Путин также добавил, что гуманитарные науки являются «одним из ключевых факторов успешного решения приоритетных государственных задач». По его словам, именно гуманитарные знания формируют мировоззрение молодежи.

Отметим, форум пройдет в Москве с 3 по 5 декабря 2019 года.