Фигуристка Косторная установила рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная на чемпионате России одержала победу среди женщин и превзошла мировой рекорд в короткой программе.

Судьи оценили прокат Косторной в 89,86 балла, передают «Вести». Вместе с тем рекорд останется национальным, поскольку чемпионат не входит в программу турниров Международного союза конькобежцев.

Предыдущий мировой рекорд также принадлежит Косторной – 85,45 балла.

Косторная победила в чемпионате в короткой программе, второе место заняла Анна Щербакова, (79,93 балла), третье – Александра Трусова (76,46 балла). Елизавета Туктамышева заняла четвертое место (75,74 балла), Евгения Медведева – пятое (71,08 балла).

В пятницу олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал серьезным поступком решение фигуристки Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате России в Красноярске после поломки коньков.