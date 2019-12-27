Плющенко оценил решение Медведевой не сниматься с чемпионата России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает серьезным поступком решение фигуристки Евгении Медведевой продолжить выступление на чемпионате России в Красноярске после поломки коньков.

Двукратной чемпионке мира и Европы Медведевой в четверг пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка. На тренировке в пятницу Медведева перед «прогоном» программы отрабатывала тройной сальхов и двойной аксель, а в прокате безошибочно выполнила каскад из тройного флипа и тройного тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер, и это несмотря на то, что новые коньки пришлось дополнительно фиксировать на ногах.

«Ботинки ломаются, это нормально – сам ломал, так что никакого нонсенса. Такое бывает, никто от этого не застрахован. Тут еще вопрос, в каком месте он сломался, обычно это происходит на изгибе, где располагается косточка щиколотки – сложно держать выезды с прыжков, толкаться. Но для спортсмена это сложная история, и решение Евгении все-таки выступать на чемпионате России – настоящий поступок», – передает ТАСС слова Плющенко.

«Скажу по себе – я новые ботинки обкатывал два месяца. Но были и такие, как Элвис Стойко – я долго с ним катался, хорошо знаю его как спортсмена и человека. Стойко брал новые ботинки и прыгал тройные и в три с половиной оборота прыжки. Я же по два месяца их обкатывал и не мог обкатать, ноги в мясо стирал, и для меня это была настоящая катастрофа», – рассказал Плющенко.

Тем временем двукратная чемпионка мира среди юниоров, мировая рекордсменка в произвольной программе Александра Трусова смогла чисто исполнить аксель в три с половиной оборота на тренировке перед короткой программой чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Перед «прогоном» программы Трусова смогла чисто выполнить данный элемент, появившийся в заявке 15-летней фигуристки в финале Гран-при в Турине. При этом во время проката спортсменка допустила падение на этом прыжке. Затем она смогла чисто выполнить тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа. После окончания представления короткой программы Трусова продолжила отрабатывать тройной аксель, и две попытки оказались успешными, кроме того, фигуристка чисто выполнила четверной лутц и каскад из четверного и тройного тулупов.

Другая ученица группы Тутберидзе 15-летняя Анна Щербакова безошибочно выполнила короткий прокат, продемонстрировав двойной аксель, а также каскады из тройного флипа и тройного риттбергера и тройного лутца с тройным риттбергером. Большое количество времени на утренней тренировочной сессии фигуристка посвятила отработке тройного риттбергера - как сольно, так и в комбинации. После окончания «прогона» Щербакова дважды успешно выполнила четверной лутц (один из них – в каскаде с тройным тулупом).

23-летняя Елизавета Туктамышева в прокате программы допустила «бабочку» на тройном акселе. Позднее спортсменке все же удалось выполнить элемент. В концовке программы Туктамышева выполнила тройной лутц. Во время отработки отдельных прыжковых элементов фигуристка еще несколько раз чисто приземлила тройной аксель, также ей удалось выполнить четверной тулуп.

16-летняя Алена Косторная во время исполнения программы прыгнула тройной аксель (была вынуждена сделать шаг назад для удержания равновесия), тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Позднее фигуристка чисто исполнила тройной аксель, отрабатывая отдельные прыжки.

17-летняя Софья Самодурова не допустила ошибок в тренировочном прокате короткой программы, выполнив каскад из тройного флипа и тройного тулупа, тройной лутц и двойной аксель в заключительной части.

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