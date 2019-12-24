Песков прокомментировал избиение журналистки при освещении событий на Лубянке

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:14  |  vz.ru
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Санкции США научат Газпром укладывать трубы

От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Американские санкции остановили «Северный поток – 2», но не навсегда, а лишь на время. Вопрос в том, когда стройка продолжится и в каком формате. В лучшем случае строительство российского газопровода может скоро продолжиться и завершиться к лету следующего года. Никаких серьезных последствий тогда ждать не стоит. Но есть и другой вариант, бенефициаром которого станет Украина. Подробности...
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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США начали массовую травлю китайских ученых

Китайские ученые испытывают в США все большие сложностиФото: Zuma/ТАСС
Китайских ученых изгоняют из Соединенных Штатов, китайским студентам не дают визы, американские профессора попадают в разработку ФБР за любой контакт с коллегами из КНР. Новый раунд противостояния двух сверхдержав – битва за науку и передовые технологии. Как это происходит и к каким жертвам приводит? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва и Киев при посредничестве ЕС наконец-то обговорили условия заключения нового транзитного договора. Главными выгодоприобретателями которого являются Евросоюз и Россия. Украина тоже выиграла – тактически. А стратегически – проиграла. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Песков прокомментировал избиение журналистки при освещении событий на Лубянке

              24 декабря 2019, 13:06

              Текст: Алина Назарова

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              Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что случай избиения журналистки, освещавшей события со стрельбой на Лубянке в Москве, требует разбирательства.

              «Я не знаю, в курсе президент или нет. Я, честно говоря, не думаю, что он в курсе. Хотя были сообщения в СМИ; если он знакомился через СМИ с этими сообщениями, тогда – да, а специальных докладов не было», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, знает ли президент о ситуации вокруг освещения событий на Лубянке, в том числе о случае избиения журналистки издания Baza.

              По его словам, «в данном случае подобный инцидент просто требует разбирательства в случае появления каких-то жалоб – на предмет соответствия законности тех или иных действий», передает РИА «Новости».

              Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила 21 декабря Генпрокуратуру и СК расследовать обстоятельства задержаний журналистов изданий Baza и «Коммерсант», работавших над материалом о стрельбе на Лубянке в Москве. Журналисты Анна Никитина и Роман Дорофеев были задержаны 19 и 20 декабря. При этом Никитина была задержана, когда брала интервью у родителей нападавшего Евгения Манюрова, при задержании ее ударили по лицу.

              Вечером 19 декабря Евгений Манюров, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Погибли двое сотрудников ФСБ, четыре человека ранены (в том числе гражданский). Злоумышленник был ликвидированВозбуждено уголовное дело.

              Известно, что Манюров работал в различных ЧОПах, увлекался стрельбой. При этом ряд СМИ сообщили о его связи с украинскими националистами.

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