Корреспондента «Коммерсанта» задержали на Лубянке

Корреспондент газеты «Коммерсант» Роман Дорофеев задержан в пятницу утром во время съемки в прямом эфире на Лубянке.

До задержания, около 10.50, к корреспонденту подошел мужчина в джинсах и черной куртке и сказал: «Убери эту камеру, сейчас тебе в жопу засуну! Понял меня, ***? *** отсюда ***, чтоб я тебя больше не видел! Или тебе официальные документы нужны, ***? Все, *** отсюда, чтоб я тебя не видел, ***», пишет «Коммерсант».

Спустя несколько минут к журналисту вновь подошли и в грубой форме предложили «пройти» с ними. При задержании Дорофеев показал удостоверение журналиста. Не объясняя причин, его отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком Мосту. В настоящее время связи с журналистом нет.

В приемной ФСБ подтвердили, что Дорофеев задержан «для выяснения обстоятельств». Там заявили, что Дорофеев якобы не предоставил документы, подтверждающие статус журналиста.

Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек получили ранения. Злоумышленника ликвидировали. По данным СМИ, им оказался 39-летний Евгений Манюров, он работал в ЧОПах, посещал стрелковый клуб.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.