Забытую в сугробе девочку спас прохожий в Бурятии

Мужчина спас замерзающую в сугробе трехлетнюю девочку, оставленную пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье. На обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине садового товарищества, прохожий мужчина обнаружил трехлетнюю девочку.

«Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

В МВД отметили, что мужчина является двоюродным дедом ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Напомним, в ночь на 3 января 2016 года из-за сильнейшего снегопада и ветра в Оренбургской области были перекрыты несколько автотрасс. На дороге Оренбург – Орск оказались заблокированными десятки машин, которые снег засыпал практически по самую крышу.

Полицейский Данила Маскудов, увидев замерзающего ребенка, отдал ему свой бушлат, а рукавицы – мерзнущей девушке. Сам он сильно обморозил руки.

Руководство МВД Оренбургской области сообщило, что наградит Маскудова. В итоге Максудову, который отморозил руки, спасая замерзавших на трассе в Оренбургской области, и перенес операцию по ампутации фаланг пальцев, подарили трехкомнатную квартиру.