Момент ликвидации стрелявшего в центре Москвы сняли на видео

В Сети опубликовали видеозапись с моментом ликвидации устроившего стрельбу в Москве на Лубянке нападавшего.

На кадрах, опубликованных РЕН-ТВ, видно, как вооруженный мужчина спрятался от правоохранителей за колоннами. Он был одет в черную одежду, за спиной находится рюкзак.

Через несколько секунд после начала ролика в него попали, и злоумышленник упал.

«Снайпера, да?», – спросил голос на записи.

«Да», – ответил ему другой.

В четверг вечером неизвестный в приемной ФСБ в центре Москвы открыл стрельбу. В ФСБ заявили о ликвидации одного стрелявшего.

Ранее сообщалось, что состояние двоих раненых в ходе перестрелки сотрудников ФСБ оценивалось как крайне тяжелое, один из сотрудников спецслужбы погиб.