Эксперты оценили планы переименовать Алматы

«Переименования вряд ли стоит ожидать. Недавнее изменение названия столицы раскололо казахстанское общество, поэтому президент Токаев не может принять еще одно непопулярное решение», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Казахстану Досым Сатпаев, комментируя предложение писателя Олжаса Сулейменова переименовать Алматы обратно в Алма-Ату.

«В чем слабость нынешнего президента республики Касым-Жомарта Токаева? Он же бывший дипломат. У него, как у всех дипломатов, есть свойство пытаться всем понравиться. Поэтому он, общаясь с представителями казахстанской интеллигенции, старается поддерживать их на словесном уровне, а они рассматривают это как окончательное решение».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, писатель, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов заявил, что президент Казахстана поддержал инициативу вернуть бывшей столице республики прежнее название Алма-Ата. Однако власти Казахстана опровергли информацию о поддержке обратного переименования. Тем не менее, Сулейменов также отметил, что многие жители города одобряют эту идею. По его словам, «название Алма-Ата более масштабное и понятное», имеет «историческое содержание», а «Алматы – название для очень узкого круга людей».

Напомним, что город возник в середине XIX как русское военное поселение Верное, с 1867 по 1921 годы – город Верный, в 1921 – 1993 годах именовался по-русски «Алма-Ата» и по-казахски «Алматы». После 1993 года власти Казахстана установили название «Алматы» в качестве единственно возможного варианта, в русскоязычной прессе по-прежнему используются оба наименования.

«Многие до сих пор действительно зовут город по-старому – Алма-Ата, потому что это устойчивое название, которому много-много лет. Люди, действительно, привыкли. Но в обществе по этому поводу большой раскол – кто-то мог бы поддержать эту идею, а кто-то нет», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественного совета города Алматы Марат Шибутов. В свою очередь, политолог Досым Сатпаев отметил:

«Для Токаева это будет не очень удачное решение, хотя бы потому что в Казахстане есть много разных позиций по этому поводу. Большинство считает, что Алматы – это исконно казахское название, Алма-Ата – в большей степени русскоязычная версия. При этом не меньшее количество людей думает, что в стране нужно решать гораздо более насущные проблемы, чем заниматься бесконечными переименованиями. – Любое переименование, даже улицы, влечет за собой довольно серьезные финансовые расходы, а когда речь идет о переименования целого города, то это очень серьезная нагрузка на бюджет. Многие исходя из экономической точки зрения считают, что в Казахстане нужно ввести мораторий на все эти переименования на какое-то время. Тем более не так давно прошло переименование столицы, что очень сильно раскололо казахстанское общество».

Напомним, что весной столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, носителя официального титула «Лидер нации» (Елбасы). По мнению Сатпаева, в республике было много противников решения переименования Астану в Нур-Султан. Они считают его конъюнктурным. «На этом фоне Токаев не может принять еще одно непопулярное решение. Для него сейчас очень важно после скандальных президентских выборов 9 июня улучшить свою репутацию в глазах общества. Легально он президент, но определенная часть общества в Казахстане не считает его легитимным главой государства, именно потому что относится к прошедшим выборам как нечестным и неконкурентным»,– добавил собеседник.

На круглом столе, прошедшем недавно в газете ВЗГЛЯД эксперты подробно анализировали политическую и социальную ситуацию в республиках Центральной Азии, и в том числе, в Казахстане.