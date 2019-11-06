Посол Германии в Грузии повторил призыв об «уроках Берлинской стены»

Накануне предложивший Москве и Цхинвалу «изучить уроки Берлинской стены» посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш снова повторил этот призыв, объяснив его соображениями гуманности, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По словам немецкого дипломата, особую тревогу выглядит закрытие КПП в селении Одзиси, которое недавно посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава дипломатической миссии Германии сказал, что границу запрещают пересекать даже при чрезвычайной медицинской необходимости, что демонстрирует, как «бордеризация» создает гуманитарные проблемы.

Хуберт Кнырш сообщил, что «совместно с грузинскими коллегами и миссией наблюдателей ЕС специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар внимательно отслеживает ситуацию, складывающуюся на административной линии разделения (так западные партнеры Грузии называют грузино-южноосетинскую границу)».

«Факты состоят в том, что людям запрещают переходы даже в случаях чрезвычайной медицинской необходимости. Это отчетливо показывает, что бордеризированная линия разделения представляет гуманитарную проблему, что она основывается на духе негуманности», – заявил посол.

«Именно потому я сказал, что ответственные люди в Цхинвале и Москве должны учиться на уроках Берлинской стены и осознать спустя тридцать лет после ее падения, чем заканчивается такое разделение», – сказал дипломат.

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