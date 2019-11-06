Вашингтону посоветовали признать Крым российским

США следует признать Крым российским, заявил экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

Ортблад в статье для National Interest заявил, что санкции, которые США привыкли использовать, добиваясь согласия на компромисс, не сработали в отношении России, передает РИА «Новости».

Он считает, что признание Крыма российским станет разумным шагом, так как жители полуострова всегда были в значительной мере русскоязычными.

Кроме того, Ортблад указывает на историческую общность региона и России.

Также он посоветовал вновь начать диалог о контроле над вооружениями, пересмотреть роль НАТО и активизировать обмен студентами для восстановления отношений между Москвой и странами Запада.

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