Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Россия отправила в Сирию контейнеровоз «Спарта» с гигантским грузом на борту, сообщает обозреватель боевых кораблей Bosphorus Observer, проходящих через Босфор.

«Базирующееся в Санкт-Петербурге российское судно TGK-SPB «Спарта» следовало через Дарданеллы в сторону Средиземного моря по маршруту из Новороссийска в Сирию», – говорится в сообщении Bosphorus Observer в Twitter.

Ship of Interest: Saint Petersburg based TGK-SPB’s Russian flag roro vessel Sparta transited Dardanelles towards Mediterranean en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria, carrying military cargo for Russian Ministry of Defense owned Oboronlogistika. @LeCetin pic.twitter.com/FEPMiz1Rm5 — (@YorukIsik) 29 ноября 2019 г.

По этим данным, груз перевозится по заказу Минобороны России для предприятия «Оборонлогистика».

На кадрах, прикрепленных к посту, запечатлены большие контейнеры с грузом.