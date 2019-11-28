Германия признала, что Европа нуждается в России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа нуждается в России как в партнере, хотя она и является конкурентом европейской модели.

«В следующие месяцы мы хотим продвинуться в реализации реальной европейской политики в отношении таких стран, как Китай и Россия. Стран, в которых мы нуждаемся, как в партнерах. Но которые одновременно являются и конкурентами нашей европейской модели», – сказал Маас, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия «слишком часто в военном плане использует вакуум», образовавшийся после «отхода США из тех регионов, где европейские безопасность и интересы особенно уязвимы». Маас пояснил, что речь идет «не только о географии – в Сирии или Афганистане», но и о выходе США «из институтов мультилатерального международного порядка или договоров вроде Парижского соглашения по климату».

Ранее германский политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему среди немцев портится отношение к США.