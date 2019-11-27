России пообещали аномальный декабрь

В декабре Россию ожидает более теплая погода, чем обычно, температура будет выше климатической нормы, сообщил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По нашим оценкам, декабрь будет немного теплее нормы, но сказать насколько – за пределами возможного», – объяснил специалист, передает ТАСС.

Вильфанд также сообщил, что в Москве и области в первый день декабря выпадет снег.

В среду в центре европейской части страны начнет действовать мощный антициклон. В таких случаях снега не бывает, отметил Вильфанд, так как «нисходящее движение препятствует облакообразованию, и ему неоткуда взяться»

Днем в Москве ожидается 1-3 градуса мороза. Ночью в четверг температура может снизиться до четырех градусов мороза. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составляет около 750 мм ртутного столба.