Определены сроки сдачи двух подлодок проекта 677

Дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Кронштадт» и «Великие Луки» будут сданы 25 ноября 2021 года, следует из материалов Кремля к поездке президента Владимира Путина в Санкт-Петербург.

«Кронштадт» – срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность – 89%); «Великие Луки» – срок сдачи 25 ноября 2021 года (готовность – 55%)», – передает РИА «Новости» текст материалов.

В документе указано, что эти многоцелевые субмарины отличаются однокорпусной архитектурой. Также специально для них в России было разработано новое вооружение, в том числе радиоэлектронное.

Напомним, в августе источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в 2020 году «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

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