Путин пожелал чиновникам брать пример с пилота Юсупова

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с награжденными, в том числе с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, совершившим аварийную посадку в поле.

«Если бы все управляли страной, как вы самолетом, было бы здорово», – сказал Путин Юсупову, сообщает «Интерфакс».

Путин вручил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звезду Героя России. «Все мы помним историю спасения пассажирского самолета летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину», – сказал Путин на церемонии.

Глава государства подчеркнул, что пилоты спасли множество жизней. «Высококлассные летчики по праву удостоены звания Герой России. Такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность, всегда вызывают уважение», – добавил он.

Путин также пообщался с награжденными, в том числе с композитором Александрой Пахмутовой, которая была удостоена ордена Андрея Первозванного, а также с Татьяной Дорониной, получившей орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Позже президент Владимир Путин присвоил пилотам звание Героев России, а остальных членов экипажа наградил орденами Мужества.

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