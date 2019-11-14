Железнодорожный перевозчик в Крым пообещал цены ниже, чем на авиабилеты

Цена на билеты в Крым будет устанавливаться ниже стоимости авиабилетов на аналогичные направления, сообщил генеральный директор компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс» Александр Ганов.

«(Цена авиабилета) – это абсолютно ясная точка для ценового предложения, ориентир. Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже. Мы применяем динамическое ценообразование. Будет ниже (авиабилетов). Но вы понимаете, что есть еще субсидирование авиабилетов в Крым», – приводит его слова ТАСС.

«На текущий момент практически 20 тысяч билетов уже продано, причем у нас открыто в продаже фактически самое начало января – первая декада января. Спрос огромный, не может не радовать. Первый поезд был продан около 70%», – добавил он.

Газета ВЗГЛЯД собрала всю информацию, касающуюся расписания, действующих маршрутов и цен на билеты на поезд в Крым.